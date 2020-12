JPMORGAN belässt RTL GROUP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Unter den europäischen Medien- und Internetaktien favorisiere er für das kommende Jahr unterbewertete Zykliker sowie Papiere, die sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen sollten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine "Key Picks" seien unter anderem ProSiebenSat.1, WPP, Relx und Pearson. Zum neuen RTL-Kursziel verwies er darauf, dass er nun mit einer besseren Erholung des Werbegeschäfts als bisher rechne und seine bereinigten Ergebnisschätzungen angehoben habe./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.