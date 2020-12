JPMORGAN belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Medien- und Internetaktien favorisiere er für das kommende Jahr unterbewertete Zykliker sowie Papiere, die sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen sollten, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine "Key Picks" seien unter anderem ProSiebenSat.1, WPP, Relx und Pearson. Bei ProSiebenSat.1 als seinem bevorzugten Fernsehsender hob er die Strategie im Unterhaltungsgeschäft, das verborgene Wertpotenzial und die Kapitalstruktur positiv hervor. Er rechne nun zudem mit einer besseren Erholung des Werbegeschäfts als bisher und habe seine Gewinnschätzungen angehoben./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.