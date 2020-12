Canarc erhält von der TSX Genehmigung für Umfirmierung und Aktienzusammenlegung

Vancouver (Kanada), 7. Dezember 2020. Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) („Canarc“ oder das „Unternehmen“) hat von der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) die Genehmigung für die Umfirmierung und die Zusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis von fünf (5) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung (die „Zusammenlegung“) erhalten. Der Name des Unternehmens wurde in Canagold Resources Ltd. geändert.