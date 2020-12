i.D. PartnerNet e.V. Co-Innovation

Sieben Partnerunternehmen gründeten kürzlich eine offene, herstellerunabhängige und "non profit"

industrial.Digitalisation PartnerNet e.V.-Organisation mit dem Fokus auf die Förderung anwendungsfokussierter Forschung und Entwicklung sowie betrieblicher Qualifizierung und Weiterbildung rund um Industrie 4.0.



Ebenfalls im Fokus steht die Co-Creation von Digital Use Cases und Smart Services 4.0 rund um Digitales Produktions-Ökosystem der Zukunft auf Basis neuer Digitaler Technologien, wie z.B.: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Industrial Cloud IoT Plattform, 5G-Mobilfunknetz der Zukunft sowie Smart Car HMI und Software.

Das Ziel ist dabei der schnelle, flexible und kostengünstige Transfer der Projektergebnisse in die praxisnahe Industrie-Anwendung, möglichst als hoch-skalierbare Industrie-Standards.

PartnerNet' Mitgründer sind: Arxum, ASCon Systems, BearingPoint, ifp Software, Fujitsu, Synergeticon und Volkswagen.

Ein smartes Start-ups Incubation-Programm fördert in diesem Zuge junge Talente und wissenschaftlichen Nachwuchs unternehmerisch zu handeln, ihre Innovationskraft in agile Industrie-Projekte einzubringen, sie jenseits traditioneller Hierarchiestrukturen und Denkweisen in interdisziplinären Projektteams zu agieren.

Unterstützung dieser Projekte durch Volkswagen, Zulieferer und andere Industrie-Anwender ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Erfolg dieser einzigartigen Markt-Initiative zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche in Deutschland.

Co-Creation und Partner-Collaboration in Industrieprojekten steht im Vordergrund

"Wir haben viel vor für Jahr eins! Unser Ziel ist es Digital- und KI-Innovationen in den Automobil- und Fertigungsbranchen erlebbar zu machen.", sagt Joerg Wicik, Präsident & CEO der industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. mit dem Sitz in Braunschweig, und fügt hinzu: