MagForce AG gibt Eröffnung des neuen NanoTherm Behandlungszentrums für Hirntumorpatienten am Hufeland Klinikum GmbH in Thüringen bekannt

Alle Abnahmen des neuen NanoTherm Behandlungszentrums am Mühlhausener Hufeland Klinikum sind erfolgt; erste Patienten werden voraussichtlich im Dezember 2020 behandelt

Das Zentrum wird von PD Dr. Johannes Wölfer, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie am Standort Mühlhausen, geleitet, der über langjährige Erfahrung im Einsatz des NanoTherm Therapiesystems verfügt

Neues Therapieangebot soll Spezialisierung auf Neurologie/Neurochirurgie an den Hufeland Kliniken verstärken und ein medizinisches Leuchtturm-Projekt in Mitteldeutschland schaffen

Berlin und Mühlhausen, 08. Dezember 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie gibt heute bekannt, dass die Installation des neuen NanoTherm Behandlungszentrums für Patienten mit Hirntumoren am Hufeland Klinikum in Mühlhausen, Thüringen, abgeschlossen wurde. Die letzte Abnahme zur Prüfung der elektrischen und medizinischen Sicherheitsvorkehrungen ist erfolgt. Die ersten Patienten mit Hirntumoren werden dort voraussichtlich noch im Dezember 2020 behandelt.

Das Zentrum wird von Privatdozent (PD) Dr. Johannes Wölfer, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, geleitet. "Das Tückische an einer bösartigen Hirntumorerkrankung ist, dass die Tumore in der Regel einige Monate nach erfolgter Erstoperation und Behandlung mit Standardtherapie wiederkommen. Ab diesem Punkt gibt es keine Standardtherapie mehr und man kann die NanoTherm Therapie beginnen", erklärte Chefarzt PD Dr. Johannes Wölfer. "Bei vielen Gliomen steht die Operation, also die weitestmögliche Entfernung des Tumors, an erster Stelle. Wenn der Tumor trotz aller Behandlungen wiederkommt, geschieht das in 90 Prozent der Fälle an den Rändern der vormaligen Resektion. Wir nutzen dann eine neue Anwendungsmethode, bei der wir Nanopartikel an diesen Resektionshöhlenwänden einbringen. Anschließend werden diese Partikel erhitzt und damit die Krebszellen irreparabel zerstört oder geschwächt und empfindlicher gegenüber einer begleitenden Strahlen- oder Chemotherapie gemacht. Es gibt zudem Anzeichen dafür, dass die Hitze der Thermotherapie nicht nur das bösartige Gewebe zerstört, sondern auch das Immunsystem gegen den Tumor reaktivieren kann."