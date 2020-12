Einmal mehr übernahm Ministerpräsident Markus Söder die Initiative – der Franke verschärfte die Maßnahmen in Bayern. Schließlich steigen die Corona-Neuinfektionen trotz eines „Lockdown light“ und dies nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Die aktuellen Zahlen seien „weit entfernt von der erhofften Trendwende“, so Regierungssprecher Steffen Seibert gestern auf einer Pressekonferenz. Insofern dürften auch andere Bundesländer nachziehen und schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verkünden. Diese wiederum könnten wirtschaftliche Aktivitäten einschränken. Was den Aktienmarkt gestern zum Wochenauftakt beschäftigt haben dürfte – der DAX ging mit einem leichten Minus aus dem Handel.

Ein weiterer, aber altbekannter Risikofaktor derzeit ist das Brexit-Gezeter zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Deal or no deal? Aktuelle Tendenz: No Deal. Insgesamt nehmen die Sorgen am Aktienmarkt also wieder zu. Zwar dürfte sich die Wirtschaft im kommenden Jahr erholen. Fraglich allerdings, ob die Erholung wirklich so stark ausfällt, um die aktuellen Kurse zu rechtfertigen. Schließlich notiert der DAX aktuell schon wieder fast auf Vorkrisenniveau. Ein Blick auf den DAX-Chart lässt zwei nennenswerte, weil vermutlich starke Widerstandsmarken erkennen. Zum einen das aktuelle Pandemie-Hoch beziehungsweise Mehrmonatshoch bei 13.460 Zählern. Zum anderen das Allzeithoch bei 13.795 Punkten.