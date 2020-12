Cell-Easy gibt Abschluss einer Finanzierungsrunde zur Beschleunigung seines Wachstumskurses im Zelltherapiesektor bekannt – Merieux Equity Partners ist Hauptinvestor und Referenzaktionär

Merieux Equity Partners, IRDI Soridec Gestion und M Capital Partners haben sich an einer Serie-A-Finanzierungsrunde von Cell-Easy beteiligt – einem innovativen französischen Pharmalabor mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung neuartiger Zelltherapien für präklinische und klinische Studien. Der Zweck der Kapitalaufnahme besteht in der Beschleunigung des Wachstums des Unternehmens in Frankreich und international durch die Erweiterung des Managementteams von Cell-Easy und die Stärkung der kommerziellen Präsenz des Unternehmens in Schlüsselregionen.

