CommneX ist ein in München ansässiges FinTech-Startup und Betreiberin der gleichnamigen Finanzvermittlungs-Plattform für den öffentlichen Finanzmarkt. Über eine Schnittstellen-Anbindung werden dort künftig ausgewählte Förderprogramme der NRW.BANK laufend aktualisiert präsentiert. "NRW ist in Deutschland das Schwergewicht im öffentlichen Finanzierungsmarkt. Die NRW.BANK ist hier als der Ansprechpartner vor Ort bestmöglicher Partner für uns, um in den Finanzverwaltungen die digitale Fördermittelbeschaffung weiter zu etablieren", sagt Carl v. Halem, Gründer und Geschäftsführer von CommneX.

Über CommneX



Die CommneX GmbH ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzbedarf von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit anbietenden Finanzpartnern zusammen.



Über die NRW.BANK



Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern "Wirtschaft", "Wohnraum" und "Infrastruktur/Kommunen" setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union. Weitere Informationen unter http://www.nrwbank.de .

Pressekontakt:



Ansprechpartner CommneX:



Arne Stuhr

Thöring & Stuhr

Kommunikationsberatung GmbH

Mittelweg 142

20148 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 207 6969 83

Mobil: +49 (0) 177 305 5194

mailto:Arne.Stuhr@corpnewsmedia.de



Ansprechpartnerin NRW.BANK:



Caroline Gesatzki

Pressesprecherin

Kavalleriestraße 22

40213 Düsseldorf

Tel.: + 49 211 91741-1847

Mobil: + 49 151 15179261

mailto:caroline.gesatzki@nrwbank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128616/4784841 OTS: CommneX GmbH