VAA Stiftung kürt Exzellenzpreisträger 2020 (FOTO)

Köln (ots) - Am 7. Dezember 2020 in Köln sind die jungen Wissenschaftler Dr.

Patrick Lott und Dr. Lukas Reisky mit dem Exzellenzpreis der VAA Stiftung

ausgezeichnet worden. Ausschlaggebend für die Auswahl der Preisträger war der

industrielle Anwendungsbezug ihrer beeindruckenden Forschungsergebnisse.



Gekürt wurden zwei mit der Bestnote "summa cum laude" ausgezeichnete

Dissertationen aus dem Bereich der Chemie. Coronabedingt ist die Verleihung des

mit jeweils 5.000 Euro pro Preisträger dotierten Exzellenzpreises der VAA

Stiftung in einem kleinen Rahmen erfolgt. Mit der VAA Stiftung bringt sich der

VAA in den Dialog der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit Wissenschaft und

Gesellschaft ein.





Nach dem Studium der Biologie an der RWTH Aachen und einem Auslandsemester amImperial College in London fertigte Dr. Lukas Reisky seine Masterarbeit bei der Bayer Technology Services experimentell an. Im November 2015 begann er seineDissertation am Institut für Biochemie der Universität Greifswald, die erbereits im Dezember 2018 erfolgreich abschloss. Seit März 2019 ist Reisky beider Covestro AG in Leverkusen als Experte für Enzymtechnologie tätig. Im Rahmenseiner Dissertation hat er Enzyme untersucht, die am Abbau komplexerKohlenhydrate beteiligt sind. Diese Polysaccharide werden von marinen Makroalgenproduziert. Seine Ergebnisse erlauben es nun, die bislang wenig erschlosseneRessource der Algenzucker stofflich zu nutzen.Nach dem Chemiestudium promovierte Dr. Patrick Lott drei Jahre am KarlsruherInstitut für Technologie (KIT) und sammelte während eines Forschungsaufenthaltesan der University of Houston (Texas, USA) internationale Erfahrung. Aktuellforscht er als Senior Scientist gemeinsam mit seinem Team am KIT an Technologienzur Emissionsreduktion von Schadstoffen und Treibhausgasen, was langfristig zurEtablierung eines emissionsfreien und nachhaltigen Energiesystems beitragensoll. In seiner preisgekrönten Dissertation hat er sich mit unverbranntem undumweltschädlichem Methan beschäftigt, das von Erdgasmotoren ausgestoßen wird.Der effiziente Umsatz dieser Emissionen stellt die letzte Hürde für einenbreiteren umweltfreundlichen Einsatz von Erdgasmotoren für mobile und stationäreAnwendungen dar. Diese zu überwinden, ist das Ziel der Abgasnachbehandlungmithilfe palladiumbasierter Methanoxidationskatalysatoren, deren Einsatz undWirkung Lott untersuchte.In seiner Würdigung der Preisträger betonte VAA-Vorstandsmitglied Dr. ChristophGürtler den Willen der Chemie-Führungskräfte, naturwissenschaftlich-technischeInnovationen systematisch zu fördern. "Dafür haben wir die VAA Stiftung insLeben gerufen, die hervorragende junge Wissenschaftler auszeichnet." Gürtlerarbeitet bei der Covestro AG als Head of Catalysis and Technology Incubation."In unserer wissensbasierten Gesellschaft kann die wissenschaftliche undtechnologische Spitzenstellung der deutschen Industrie nur dankanwendungsbezogener Innovationen gesichert bleiben", unterstrich auch der 1.Vorsitzende des VAA Rainer Nachtrab.Mitglieder des Kuratoriums der VAA Stiftung sind die Professoren StefanBuchholz, Ralf Dohrn, Wolfram Koch und Thomas Martin sowie derVAA-Ehrenvorsitzende Dr. Karlheinz Messmer.