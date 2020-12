Gold Lion beginnt mit Bohrungen bei Robber Gulch

Vancouver, British Columbia / 8. Dezember 2020. Gold Lion Resources Inc. („Gold Lion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GL) freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrmannschaften am Standort eingetroffen sind und das erste RC-Bohrprogramm (Anm.: Bohrungen mit Umkehrspülung) in seinem Goldkonzessionsgebiet Robber Gulch vom Typ Carlin offiziell begonnen hat. Die Ergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen Schürfgrabungsprogramm von Gold Lion werden voraussichtlich in den kommenden Tagen eintreffen. Sobald sie vorliegen, werden sie zusammengestellt, ausgewertet und veröffentlicht werden.