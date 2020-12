Spearmint entdeckt die bis dato höchsten Goldwerte im Goldprojekt Hammernose im Goldgürtel Spences Bridge in British Columbia

8. Dezember 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse der Probenahmen im Rahmen seines Phase-II-Arbeitsprogramms im Goldprojekt Hammernose erhalten hat. Das im Goldgürtel Spences Bridge (SBGB) im Süden der Provinz British Columbia gelegene Projekt Hammernose besteht aktuell aus 8.685 Acres Grundfläche und grenzt unmittelbar an das von Westhaven Gold Corp. (WHN.v) betriebene Konzessionsgebiet Shovelnose. Die Firma Rio Minerals Limited führte im Konzessionsgebiet Hammernose südlich von Merritt (BC) eine eingehende geochemische Bodenuntersuchung durch. Auf dem Konzessionsgebiet wurden 45 Bodenproben entnommen, deren Ergebnisse von anomalen Goldwerten bis zu einem Höchstwert von 132 ppb Au (Anm.: Teile pro Milliarde) reichten.

Am 9. Juli 2020, gab Westhaven seine Bohrergebnisse bei Shovelnose bekannt: ein 34,00 Meter (m) Abschnitt lieferte einen Goldgehalt von 1,21 g/t (Au) und einen Silbergehalt von 3,68 g/t (Ag); darin enthalten war ein 1,00 m breiter Abschnitt mit 15,70 g/t Au und 77,50 g/t Ag in weniger als 200 m Tiefe. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir im Projekt Hammernose in BC unsere bislang höchsten Goldwerte entdecken konnten. Diese ermutigenden Ergebnisse werden bei der Ausrichtung der nächsten Arbeitsphase behilflich sein und schließlich dazu beitragen, die vorrangigsten Zielgebiete bei Hammernose zu ermitteln. Spearmint verfügt über ein robustes Portfolio von hochwertigen Projekten. Das Projekt Hammernose rangiert auf unserer Prioritätenliste derzeit vermutlich auf dem vierten Rang, hinter unserem Lithium-Tonstein-Projekt Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, unserem Goldprojekt Goose im kanadischen Neufundland und unserem Goldprojekt Perron East in der Provinz Quebec. Zusätzlich zum Eingang dieser positiven Ergebnisse aus BC warten wir auch gespannt auf die Ergebnisse aus dem 10 Löcher umfassenden Bohrprogramm in unserem Lithium-Tonstein-Projekt Clayton Valley in Nevada und sind auch in unserem Goldprojekt Perron-East im Nahbereich des Projekts von Amex Exploration Inc. in Quebec aktiv. Die kommenden Wochen sollten sehr spannend werden, zumal der Handel an der TSX Venture Exchange und der CSE derzeit sehr dynamisch ist und auf den Jahreshöchstständen liegt. Die Unternehmensführung ist sehr optimistisch gestimmt, was den Rest des Jahres 2020 und das Jahr 2021 angeht.“