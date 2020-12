BetaVia Complete von Kemin erhält die Novel Food Zulassung in der Europäischen Union

DES MOINES, Iowa, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, ein weltweit tätiger Hersteller von Inhaltsstoffen, der mit seinen Produkten und Dienstleistungen jeden Tag die Lebensqualität von 80 Prozent der Welt nachhaltig verändern will, hat bekannt gegeben, dass die Europäische Kommission BetaVia Complete genehmigt hat, das in der Europäischen Union mit einer fünfjährigen Exklusivität für den Verkauf des Produkts auf den Markt gebracht werden soll.

BetaVia Complete ist ein aus Algen gewonnener Beta-Glucan-Bestandteil zur ganzjährigen Unterstützung des Immunsystems, der durch ein patentiertes Verfahren unter Verwendung eines geschützten Algenstammes, Euglena gracilisATCC PTA-123017, hergestellt wird. Damit ist es der erste und einzige aus diesem Stamm gewonnene Bestandteil, der in Europa als neuartiges Lebensmittel zugelassen ist.

Ende 2018 reichte Kemin Human Nutrition and Health einen Novel-Food-Antrag für BetaVia Complete bei der Europäischen Kommission ein. Die Einreichung beinhaltete exklusive Daten, die von Kemin erstellt wurden und Kemin gehören, die die Sicherheit von BetaVia Complete nachwiesen. Dies war ausschlaggebend dafür, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) die Sicherheit von BetaVia Complete (getrocknet Euglena gracilis algae) als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 positiv bewertete. Das positive Gutachten der EFSA wurde im Mai 2020 veröffentlicht.

Am 2. Dezember 2020, nach einer Beratung und einem positiven Votum aller Mitgliedsstaaten im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel am 21. September, veröffentlichte die Europäische Kommission die Durchführungsverordnung, die das Vermarkten von BetaVia Complete in der Europäischen Union genehmigt und Kemin fünf Jahre Exklusivität für den Verkauf von BetaVia Complete in der Europäischen Union gewährt.

Die Durchführungsverordnung der Kommission beinhaltet die Verwendung für eine Reihe von Altersgruppen - von Kleinkindern im Alter von einem Jahr bis zum Erwachsenenalter - und ermöglicht die Verwendung von getrocknetem Euglena gracilis als neuartiges Lebensmittel in Nahrungsergänzungsmitteln, Ernährungsersatz für die Gewichtskontrolle und eine Reihe von Lebensmittelkategorien für die allgemeine Bevölkerung.