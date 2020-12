UBS belässt WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 100 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie für den Spezialchemiekonzern seine Gewinnschätzungen bis 2022 an. Er begründete dies unter anderem mit der Energiewende, die die Installationen im Solarbereich vorantreibe und so die Versorgung mit Polysilizium einenge. Wacker dürfte im Sektor auch mit Blick auf den Mittelzufluss (Cashflow) eine der höchsten Renditen abwerfen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 17:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.