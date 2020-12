Therma Bright verzeichnet äußerst präzise Ergebnisse bei Machbarkeitsstudien für seinen COVID-19-Speichelschnelltest CoviSafe

Therma hat mit nanoComposix, einem Entwickler und Hersteller von Schnelldiagnosetests, ein Abkommen hinsichtlich der Durchführung von Machbarkeitsstudien mit einer engeren Auswahl von Polypeptiden unterzeichnet, die von strategischen Partnern von Therma identifiziert wurden. Im Rahmen vorläufiger Studien wurde eine Reihe von Polypeptidpaaren identifiziert, die in den kommenden Wochen in menschlichen Speichelproben, die das SARS-CoV-2-Virus enthalten, getestet werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistung verbessert wird, sobald das letzte Paar Polypeptidreagenzien optimiert wurde. Der Mindeststandard für die Zulassung von Antigen-Schnelltests zur Heimanwendung liegt bei einer Sensitivität von 80 % – sowohl bei der FDA im Rahmen der Emergency Use Authorization (die „EUA“) als auch bei Health Canada im Rahmen der Interim Order. Therma und seine Partner freuen sich, den Mindestschwellenwert für die Zulassung bei den Aufsichtsbehörden zu erreichen.

Abgesehen von der Auswahl und der Optimierung des besten Polypeptidpaares von Reagenzien wird nanoComposix Therma und dessen Partner auch bei der Entwicklung einer eigenen Testpatrone und einer Speichelentnahmevorrichtung unterstützen, die kostengünstig, einfach anzuwenden, sicher und für Routinetests zur Heimanwendung geeignet sein werden.

Therma wird bis zu 300 Prototypentests von einem seiner Lieferanten beschaffen, um erste Tests an ausgewählten Standorten in Ontario durchzuführen. Die ersten Tests mit CoviSafe werden an symptomatischen Patienten durchgeführt werden. Therma arbeitet mit Public Health Ontario zusammen, um Standorte in der Provinz zu identifizieren, an denen vorläufige Tests und Bewertungen von CoviSafe durchgeführt werden sollen. Es ist davon auszugehen, dass die Tests noch vor Jahresende beginnen werden, sich jedoch aufgrund potenzieller Verzögerungen durch die Feiertage bis in den Januar hinein ziehen könnten.