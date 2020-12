Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Dermapharm - Gap zu, 10er-EMA im Fokus Korrekturen laufen in dem aktuell steilen Aufwärtstrend in der Regel etwas unter dem 10er-EMA (blaue Linie im Chart) aus. Unter dem 10er-EMA und im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an. …