JEFFERIES belässt QIAGEN NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen angesichts angehobener Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Für 2021 könnten die Konsenserwartungen an den Umsatz um bis zu 9 Prozent steigen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings gelte dies nicht unter dem Strich, da Investitionen in Forschung und Entwicklung die Margen in Zaum hielten./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 02:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 02:47 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.