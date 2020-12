SEG Automotive unterzeichnet 5-Jahres-Outsourcing-Vertrag mit DXC Technology (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Böblingen (ots) - DXC Technology (https://clicktime.symantec.com/a/1/SGyNjV_iLRosDPjt-I3veUrnWOrzdlZYqaqtCDPzOXk=?d=ix-Qpiseg8mq-IpVd4Wrayd80U_aJMEsoxpieBxDRKNyPi7Tf0Fg_2i5IOY67ii7fNIwB0uWTzOvEVDMCS21s4a-JA7OyPxwlkY0LlE8d7e0l3X2JiZ1YiHwSHve0EYKa2-YUJUw7aCp0XOFeRcWW3Cq4IrxwTCtES1SX1p1RqrwTAlYhC_mrcGts0Sxuz9F8vO9JXFgaGBT6gd_Nt3VtfOUXzalfzitnkzBRs4rrFqKh3d5NYO5gLFvIMrobSzoSQuNycBbkgd4BvJ2sj2o1Awjx2OGoTc-4d1h_a4IW95HzLr23bZutuZmPV8RXWt54M_4vA__r2SgmlqnxQQyJjhSFmpU2w7nOdaj82NS_jAcpYI9EkIM3QvNgy5rBOykneybGpsQA0Pg9TM-gRw8ZlHuonWVmE0CTuMG52vbyhHzMGwi2lphFKY7z8fTVviBe2Q5Oz3_KM42jQLELKdcUuC2UR3A_qlJVqKtRyt88531vf5vSAfeRouiBcklgn3BfWdhZQ%3D%3D&u=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.dxc.technology_%26d%3DDwMFAg%26c%3DgOrgfQB8xVH7F0lP7MQhi8CyVXMBvYqNyP3LuSSb8Lw%26r%3Dyz7ZPrMbia4fhs-mzqigfRQHRvhircg30q2NYcmizbg%26m%3DATYlsUrGTZuh4jeYQMi7hVCTHRusFS1WyYsd66i7l0o%26s%3DTK1-rwFxbvXI5cDx27jc-1D9MGksvoU4SwRNKsI0RWY%26e%3D) (NYSE:DXC) und SEG Automotive Germany GmbH, ein weltweit führender Zulieferer derAutomobilindustrie, haben ihren IT-Outsourcing-Vertrag um 5 Jahre verlängert.SEG Automotive, Technologieführer für Starter, Generatoren und E- Motoren fürHybridantriebe , entschied sich für DXC aufgrund der langjährigen Partnerschaftund umfassenden Kenntnis der SEG-Unternehmensprozesse.Im Rahmen des Vertrags betreibt DXC das lokale Rechenzentrum von SEG Automotive.Dabei wird SEG unterstützt, die bestehende IT-Landschaft zu optimieren. Umdieses Ziel zu erreichen führen die beiden Partner eine Transformation durch,die Teile der IT-Anlagen in die Cloud verlagern. Dies führt zu einer Reduktionder internen Betriebsaufwände und ermöglicht dadurch Innovationen und weitereKosteneinsparungen. Das Rechenzentrum wird mittels einer hybriden Strategiebetrieben, bei der eine Kombination aus DXCs Virtual Private Cloud und Microsoft Azure sowie eine zusätzliche Automatisierung durch die Plattform DXC(TM) (PDXC)zum Einsatz kommt. Durch die Einführung des PDXC wird die Effizienz undZuverlässigkeit des Störfallmanagements erhöht.Rino Ariganello, DXCs Generaldirektor für die Automobilindustrie in Nord- undMitteleuropa: "Die Dienste, die wir als 'new DXC' anbieten, unterstützen SEGAutomotive dabei, Vorteile wie Kostenoptimierung und Risikoreduzierung zu nutzenund von kritischen Sicherheits-, Cloud- und Anwendungsfunktionen über dengesamten Enterprise Technology Stack hinweg zu profitieren."Die Systemkosten von SEG Automotive wurden bereits um ca. 20 Prozent gesenkt und