IMC verteidigt Wertschöpfung für Staat und Gesellschaft durch Investitionsmigrations-Programme

Die Zwei-Monats-Frist, die die Europäische Kommission den Regierungen Zyperns und Maltas zur Beantwortung einer formellen Anfrage bezüglich ihrer Einbürgerungsverfahren für Investoren gestellt hat, läuft in Kürze aus. Vor Fristablauf möchte der Investment Migration Council (IMC) mit allen relevanten Interessengruppen in Kontakt treten und dabei einige wichtige Punkte herausstellen.

Das Recht, die Staatsbürgerschaft zuzuerkennen, liegt eindeutig im Zuständigkeitsbereich eines souveränen Staates. Diese Analyse der rechtlichen Argumentation der Europäischen Kommission hat nichts damit zu tun, ob man dem Konzept der Staatsbürgerschaft durch Investition grundsätzlich zustimmt. Die überwiegende Mehrheit der EU-Rechtsexperten vertritt die Auffassung, dass die Kommission nicht dazu berechtigt ist, auf die Ausgestaltung des Staatsbürgerschaftsrechts souveräner Staaten Einfluss zu nehmen.

Der IMC hat die Meinung mehrerer Rechtswissenschaftler eingeholt, darunter Professor Dr. Daniel Sarmiento, ein führender Experte für das EU-Kompetenzrecht, und Professor Dr. Carl Baudenbacher, der ehemalige Präsident des EFTA-Gerichtshofs. Ihr Urteil ist klar: Die EU verfügt über keine Zuständigkeit im Bereich der Staatsbürgerschaft. Darüber hinaus ist der Begriff der „wirklichen Verbundenheit“, der von der EU gebraucht wird, vage und willkürlich. Der Europäische Gerichtshof hat bereits im Rahmen früherer Entscheidungen festgestellt, dass er nicht relevant ist.

Vor diesem Hintergrund ist es unwahrscheinlich, dass der Europäische Gerichtshof in dieser Sache zugunsten der Europäischen Kommission entscheiden würde, da ein solches Ergebnis sehr schwerwiegende sekundäre Folgen haben könnte und der EU einen Zugriff auf das Recht der Zuerkennung der Staatsangehörigkeit verschaffen könnte, das laut dem EU-Recht den Mitgliedstaaten vorbehalten ist.

Wie das Europäische Parlament zu Recht festgestellt hat, „wird die Staatsangehörigkeit gemäß den nationalen Gesetzen des jeweiligen Staates definiert“.

Gute Regierungsführung und Sorgfaltspflicht

Gleichzeitig versteht und teilt der IMC die Bedenken der EU und der breiteren Interessengruppen im Hinblick auf eine angemessenen Sorgfaltspflicht im Umgang mit Antragstellern für solche Programme. Aus diesem Grund hat die Organisation in Kooperation mit den internationalen Firmen zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, BDO, Exiger und Refinitiv, ein gemeinsames Best-Practice-Framework entwickelt und eine Blaupause für gute Regierungsführung durch Due-Diligence-Standards erarbeitet, um ein Höchstmaß an Integrität und Transparenz zu gewährleisten. [Laden Sie hier den Bericht ‚Due Diligence in Investment Migration: Best Approach and Minimum Standard Recommendations‘ herunter]