Chinesische A-Aktien: Performance 2020

Wie also haben sich chinesische A-Aktien in diesem Jahr bislang entwickelt? Wir alle haben mit einem sehr volatilen Jahr gerechnet. In Wirklichkeit hat der chinesische Onshore-Markt für A-Aktien jedoch frühere Annahmen widerlegt.

So zeichnete er sich in diesem Jahr im Vergleich zu den Industrieländern durch eine niedrigere Volatilität und geringere Verluste aus. Unseres Erachtens ist dies auf fünf Faktoren zurückzuführen.