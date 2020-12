Bekenntnisse eines Börsenbriefschreibers

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, dieser Tage fiel mir eine Anzeige auf. „Gewinnen an der Börse ist sooo einfach“, stand da. Ja, wirklich – mit drei „o“ in „so“!

Das offensichtlich Provokante dieses Slogans dürfte Ihnen selbst sofort ins Auge fallen. (Wer hat je ernsthaft behauptet, dass Börse einfach sei?) Viel amüsanter finde ich persönlich, dass diese Werbung suggeriert, dass man nur „ein bisschen“ Wissen an der Börse braucht. Das eben jene Zeitschrift liefert. Die folglich doch nur an der Oberfläche kratzt. Ob diese Gedankenkette von den Werbetextern beabsichtigt war?

Aber was ist falsch und was ist richtig an dieser Aussage? Und wo liegt die Wahrheit, die von dieser Aussage so völlig ignoriert wird? Falsch ist natürlich, dass die Börse einfach ist. Und richtig ist, dass Sie ein bestimmtes Wissen brauchen, um an der Börse erfolgreich zu sein. Aber welches Wissen und wie viel?

Mich hat daher diese Anzeige an zwei Fragen erinnert, die mir von Lesern meiner Börsenbriefe häufig im persönlichen Gespräch gestellt wurden, z.B. auf meinen Seminaren oder bei gelegentlichen Lesertreffen. Die erste Frage drückt eine gewisse Ehrfurcht aus: „Wo haben Sie eigentlich Ihr ganzes Wissen über die Börse her?“ Die zweite Frage ist dagegen provokant: „Wenn Sie so viel über die Börse wissen und scheinbar so erfolgreich sind, warum schreiben Sie dann Börsenbriefe und nutzen die Zeit nicht lieber, um mit Ihrem ‚tollen‘ System noch mehr Geld zu verdienen?“ (Auf beide Fragen gehe ich später direkt ein.)

Zwei Fragen, die zur Wahrheit führen

Diese beiden Fragen zielen nämlich genau auf jene Wahrheit, die von der eingangs erwähnten Werbeanzeige so schnöde links liegengelassen wird: Wie werde ICH an der Börse erfolgreich und welches Wissen brauche ICH dafür?

Anders als oft im „normalen“ Leben geht es bei dieser Frage mal ausdrücklich um Sie persönlich, also jede(n) individuelle(n) Anleger(in) oder Trader(in). Daher das großgeschriebene „Ich“. Sie müssen für sich persönlich herausfinden, welcher Trading-/Anlagestil zu Ihnen passt. Erst wenn Sie diese Erkenntnis haben, können Sie darangehen, sich gezielt das nötige Wissen darüber anzueignen. Bis dahin irren Sie im Nebel und sammeln nur Wissensbruchstücke auf.