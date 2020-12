Wiesbaden (ots) - * Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen in

Westdeutschland fast dreimal so hoch wie in Ostdeutschland



* Gender Pay Gap in Deutschland deutlich höher als im EU-Durchschnitt



* Männer verdienten in Deutschland 2018 durchschnittlich 4,37 Euro brutto mehr

in der Stunde als Frauen







* 71 % des Verdienstunterschieds sind strukturbedingt, also unter anderem daraufzurückzuführen, dass Frauen in schlechter bezahlten Branchen und Berufenarbeiten und seltener Führungspositionen erreichen.Frauen haben im Jahr 2019 in Deutschland durchschnittlich 19 % weniger verdientals Männer. Der Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen - derunbereinigte Gender Pay Gap - war damit um 1 Prozentpunkt geringer als 2018 undfiel nach den jetzt revidierten Ergebnissen erstmals unter 20 %. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, blieb der bereinigte GenderPay Gap, der nur alle vier Jahre berechnet werden kann, 2018 mit 6 % imVergleich zu 2014 unverändert.Der Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichenBruttostundenverdienstes der Männer und Frauen im Verhältnis zumBruttostundenverdienst der Männer. Der unbereinigte Gender Pay Gap vergleichtallgemein den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.Mithilfe des unbereinigten Gender Pay Gap wird auch der Teil desVerdienstunterschieds erfasst, der beispielsweise durch schlechtereZugangschancen von Frauen zu unterschiedlichen Berufen oder Karrierestufenverursacht wird. Dagegen misst der bereinigte Gender Pay Gap denVerdienstunterschied zwischen Männern und Frauen mit vergleichbarenQualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Strukturbedingte Faktorensind hier also weitgehend herausgerechnet.Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen im Westen fast dreimal so hochwie im OstenNach wie vor fällt der unbereinigte Gender Pay Gap in Ostdeutschland deutlichgeringer aus als in Westdeutschland. Im Westen ist der unbereinigte Gender PayGap im Jahr 2019 um einen Prozentpunkt auf 20 % gesunken, während er im Ostenmit 7 % unverändert blieb - für Gesamtdeutschland ergibt sich daraus derunbereinigte Gender Pay Gap von 19 %. Über einen längeren Zeitraum betrachtet,zeigt sich für Gesamtdeutschland ein langsamer, aber stetiger Rückgang desunbereinigten Gender Pay Gap. Dieser hatte 2014 mit 22 % um 3 Prozentpunktehöher gelegen als 2019.Gender Pay Gap in Deutschland deutlich höher als im EU-DurchschnittIm europäischen Vergleich liegen endgültige Ergebnisse erst für das Jahr 2018vor. Mit 20 % lag der unbereinigte Gender Pay Gap in Deutschland für das Jahr2018 deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen Union (15 %). Von den 28