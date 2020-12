Frost & Sullivan zeichnet Syntellix mit dem 2020 Best Practices Award als "European Entrepreneurial Company of the Year" aus

Hannover (ots) - Das international renommierte, weltweit führendeMarktforschungsunternehmen Frost & Sullivan verleiht Syntellix die Auszeichnungals "European Entrepreneurial Company of the Year" in der Orthopädie- undTrauma-Branche. Der Titel wurde nach einem fundierten Analyseprozess verliehen,in dessen Verlauf das Growth Pipeline Expertenteam von Frost & Sullivan in denHaupt-Dimensionen "Entrepreneurial Innovation" und "Customer Impact" die BestPractices einer Vielzahl nominierter Unternehmen identifiziert und bewertet hat.Im seinem detaillierten Analysebericht bestätigt Frost & Sullivan dieherausragende Performance von Syntellix in vielen der untersuchten Kriterien undunterstreicht damit die führende Position des Unternehmens im Bereich derOrthopädie- und Trauma-Implantate, welche die Medizinprodukteindustrie weitertransformieren wird. Der Bericht legt auch dar, dass die Zukunft derMedizintechnik von drei wichtigen strategischen Imperativen geprägt sein wird:von disruptiven Technologien, innovativen Geschäftsmodellen und transformativenMegatrends - Bereichen also, in denen Syntellix durchweg sehr gut positioniertund aufgestellt ist. Entsprechend bedeutsam ist die erfolgte Ehrung.Dr. Bejoy Daniel, Senior Industry Analyst von Frost & Sullivan, erklärte, dass"die einzigartige Fähigkeit des MAGNEZIX-Implantats, Metall in Knochenumzuwandeln, es zu einem idealen Implantat der Zukunft macht". Er wies auchdarauf hin, dass "Syntellix' MAGNEZIX-Implantat dazu beiträgt, die Ausbreitungvon therapieassoziierten Infektionen zu reduzieren, indem unnötigeMaterialentfernung sowie das entsprechende Infektionsrisiko während einerzweiten Operation oder einem stationären Aufenthalt vermieden werden, und soeinen bedeutenden Beitrag zur Patientensicherheit leistet - besonders wichtigwährend der COVID-19-Pandemie".Die Auszeichnung folgte auf eine ganze Reihe jüngst erfolgreicher Meilensteinefür die Syntellix AG wie etwa insbesondere die aktuelle Entscheidung der U.S.FDA, dem MAGNEZIX® CS 3.2 Implantat von Syntellix für die vorgeschlageneIndikation den in der Orthopädie äußerst selten vergebenen Status eines"Breakthrough Device" zu verleihen, und die Würdigung durch den hoch angesehenen"Award of Excellence" der International Magnesium Association (IMA), Saint Paul/ Minnesota, für die Entwicklung des innovativen MAGNEZIX®-Implantatportfoliosauf Magnesiumbasis.Über Syntellix:Die Syntellix AG, ein bereits mit vielen Preisen ausgezeichneter globalerPionier in Biomedizintechnik, Material & Life Science, ist der weltweiteMarktführer auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischerImplantate. In aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen zuverschiedenen klinischen Anwendungen werden ihre MAGNEZIX® Implantate als sehr"vorteilhaft" bzw. sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichenTitanimplantaten bewertet.Pressekontakt:Syntellix AGPierre FregaAegidientorplatz 2a30159 HannoverTelefon: 0511 270413-61mailto:presse@syntellix.comhttp://www.syntellix.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122353/4784785OTS: Syntellix AG