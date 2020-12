Deutschland hortet Toilettenpapier und Unmengen an gebrauchter IT (FOTO)

Schweinfurt, Bayern (ots) - Die Corona-Krise stellt uns weltweit vor große

Herausforderungen. Eine davon ist das Phänomen der Hamsterkäufe. Laut

Statistischen Bundesamt ist seit Inkrafttreten des Teil-Lockdowns Anfang

November 2020, die Nachfrage an Hygieneartikeln, im Vergleich zum Beginn der

Pandemie, etwas zurückgegangen. Jedoch gehört für viele die

"Klopapier-Hamsterei" noch zum wöchentlichen Einkaufsritual. Im Schnitt

verbraucht jeder Deutsche etwa 46 Rollen Toilettenpapier pro Jahr - nicht gerade

wenig. Allerdings galt die "Endlos-Serviette" bisher auch nicht als knappe

Ressource oder als Produkt mit hohen Lieferengpässen, was das Phänomen noch

skurriler werden lässt. Trotzdem haben Menschen grundsätzlich das Bedürfnis

etwas zu tun, um sich schützen - das gilt auch für Unternehmen.



Im Business-Bereich ist das Horten von Materialien, speziell IT-Geräten, nicht

erst mit der Corona-Krise in Mode gekommen. Jedes 4. deutsche Unternehmen

investiert jährlich bis zu 100.000 EUR für die Lagerung und Vernichtung von

Datenträgern und IT-Hardware. Durch die Pandemie kommt es im Jahr 2020 immer

wieder zu Engpässen in der Neuwarenverfügbarkeit von IT. Gleichzeitig erhöhte

sich das Volumen gebrauchter, ausgemusterter Laptops, Computer und Displays in

den Lagerräumen der Firmen. Die Verantwortlichen möchten auf Nummer sicher

gehen, um im Bedarfsfall schnell auf diese zurückgreifen zu können. Die Realität

zeigt jedoch, dass aus Reservelagern regelrechte IT-Friedhöfe werden und das

Risiko möglicher Datenpannen steigt. Eingelagerte Hardware altert samt aller

Daten vor sich hin und dass bei ständig laufenden Kosten und Erhöhung von

Risiken.







Nachhaltigkeitsaspekt kann man nur sagen: "Setzen, Sechs!" . Neugeräte werden

auch heute noch unter kritischen Umständen bei hohem Verbrauch natürlicher

Ressourcen hergestellt. Geräte und deren Datenrisiken wegzuschließen oder sogar

auf Kosten der Firmen entsorgen und recyclen zu lassen ist alles andere als

ökonomisch und ökologisch sinnvoll.



Gerade in Zeiten von Ressourcenknappheit und Lieferengpässen müssen Unternehmen

wirtschaftlich, aber auch sozial agieren. Unternehmen, Behörden und öffentliche

Einrichtungen sollten ihre IT-Zwischenlager ausräumen und nach einer

Aufbereitung wieder dem Markt zuführen. Keinesfalls, aus Bequemlichkeit, einem

Entsorger übergeben. Die Geräte werden in Bildung, KMU und privaten Bereich

dringend benötigt.



Das sogenannte "IT-Remarketing" (https://bb-net.de/ankauf/prozess/) bietet

Unternehmen hierbei viele Möglichkeiten, gebrauchter Hardware ein zweites Leben

zu geben und dabei attraktive Zusatzerträge, anstelle von Kosten, zu erzielen.

Zusätzlich werden Geräte, Festplatte und SSD zertifiziert Daten-gelöscht oder

Daten-vernichtet.



Fazit ist, egal ob Hygieneartikel oder gebrauchte EDV - wer unnötig große Mengen

lagert, verwehrt anderen die Möglichkeit auf Notwendiges zugreifen zu können. Es

ist Zeit umzudenken und Ressourcen, die man selbst nicht zwingend benötigt,

weiterzugeben.



Sorgenfrei nachhaltiges Engagement beweisen - das ist clever. Erfolgreiches

IT-Remarketing beginnt mit der richtigen Wahl eines IT-Remarketing

(IT-Refurbisher) Dienstleisters. Wie und worauf man bei der Auswahl des

Refurbisher-Partners achten sollte und welche rechtlichen Aspekte bei

Ausmusterung von IT-Hardware zu beachten gibt, können Interessierte unter

https://bb-net.de/whitepaper-it-remarketing-unternehmen/ nachlesen.



Pressekontakt:



bb-net media GmbH

Alin Schulz-Stellmacher

Unternehmenskommunikation

Fon: +49 9721 6469 425

E-Mail: mailto:a.schulz-stellmacher@bb-net.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151146/4784789

OTS: bb-net media GmbH





