EuGH weist Klage von Ungarn und Polen gegen Entsenderichtlinie ab

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Polen und Ungarn sind vor dem Europäischen Gerichtshof mit einer Klage gegen die Entsenderichtlinie gescheitert, die Lohn- und Sozialstandards für Arbeitnehmer im EU-Ausland schützt. Der EuGH wies die Klage der beiden Länder am Dienstag in vollem Umfang ab. Die Richtlinie mit dem Prinzip "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort" bleibt also bestehen.

Sie war 2018 geändert worden, um den Schutz der entsandten Arbeitnehmer vor Lohn- und Sozialdumping auszuweiten. Zentraler Punkt der Reform war das Prinzip, dass EU-Bürger, die vorübergehend in einem anderen EU-Land arbeiten, dort ebenso entlohnt werden müssen wie Einheimische.