Öffentliches Angebot abgeschlossen – das Solarunternehmen Greencells GmbH hat während des Angebotszeitraums für ihre besicherte 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) eine erste Tranche im Volumen von 15 Mio. Euro platziert. In den nächsten Monaten sollen in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung der Anleihe im Volumen von 25 Mio. Euro durchgeführt werden. Der Green Bond soll am 9. Dezember 2020 in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

INFO: Die Emission wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der ICF BANK AG als Bookrunner begleitet.

„Als Neuemittent sehr zufrieden“

„Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Vertrauen, das sie durch ihre Zeichnung in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie setzen. Mit dem aktuellen Platzierungsergebnis von 15 Mio. Euro sind wir als Neuemittent sehr zufrieden – vor allem mit Blick auf das aktuelle Kapitalmarktumfeld“, erklärt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH.

„Und was uns besonders zuversichtlich für weitere Privatplatzierungen in den kommenden Monaten stimmt: Auch der Kapitalmarkt teilt unsere Meinung, dass unsere eigenen ebenso wie die branchenspezifischen Wachstumsperspektiven im Solarmarkt absolut intakt sind. Deshalb haben uns bereits zahlreiche Investoren Indikationen gegeben, dass sie bei einem wieder etwas ruhigeren Umfeld großes Interesse an einem Investment haben. Dieses anhaltende Interesse sehen wir gemeinsam mit dem Platzierungsergebnis als klaren Auftrag, insbesondere in Europa die Energiewende in Partnerschaft mit unseren Investoren konsequent voran zu treiben. Wir haben gezeigt, dass auch in Corona-Zeiten viele Investoren den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung mit uns gehen möchten – das war unser Ziel. Wir setzen genau da an, wo es wichtig für das Klima ist: bei Projekten zur erneuerbaren Energieerzeugung auf der Grundlage von Solarenergie, der weltweit günstigsten Energiequelle.“