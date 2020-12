Karlsruhe prüft aufgestockte Parteienfinanzierung Ende Januar

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt Ende Januar zwei Tage lang über die beiden Oppositionsklagen gegen die Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung. Wegen der Corona-Pandemie soll die Verhandlung am 26. und 27. Januar nicht am Verfassungsgericht, sondern in der Messe Karlsruhe stattfinden, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das Urteil wird erfahrungsgemäß einige Monate später verkündet. (Az. 2 BvF 2/18 u.a.)

Der Bundestag hatte im Juni 2018 mit den Stimmen der Unions- und SPD-Abgeordneten beschlossen, dass alle Parteien zusammen jährlich 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen. Das entsprach einer Aufstockung von 165 auf 190 Millionen Euro. Begründet wurde das vor allem mit neuen Anforderungen durch die Digitalisierung.