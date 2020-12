Kao als erstes japanisches Unternehmen mit Triple A Bewertung in Top10-Rangliste der Umweltorganisation CDP aufgenommen

Der japanische Konsumgüterhersteller Kao wurde von der bekannten internationalen Umweltorganisation CDP in die A-Liste der Unternehmen aufgenommen, die sich für Klimawandel, Wald und Wasser einsetzen. Mit Aufnahme in die A-Liste in allen drei Kategorien rangiert Kao damit unter den Top 10 von insgesamt 5.800 bewerteten Unternehmen. Die Entscheidung basiert auf einer globalen Umfrage zu den Aktivitäten aller Unternehmen im Hinblick auf den Schutz von Klima, Wald und Wasser. Kao ist das erste japanische Unternehmen, das in allen drei Kategorien eine A-Bewertung erhielt. Der Konzern wurde zum vierten Mal in die A-Liste zum Schutz der Gewässer, zum zweiten Mal in die A-Liste zum Klimawandel sowie erstmalig in die A-Liste zum Schutz der Wälder aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201208005463/de/