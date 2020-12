Thales und Google Cloud erschließen für Unternehmen bahnbrechende neue Möglichkeiten zur Kontrolle ihrer Daten in der Cloud

Thales hat eine neue Kooperation mit Google Cloud bekannt gegeben, die es Unternehmen erheblich erleichtern wird, sensible Daten sicher zwischen Public-Cloud-, hybriden und privaten IT-Infrastrukturen zu migrieren. Gemeinsam werden Thales und Google Cloud neue Funktionen anbieten, die den Sicherheitsteams die volle Kontrolle über ihre kryptografischen Schlüssel geben und ihnen gleichzeitig helfen, die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen in Zeiten von stark verteilten Belegschaften zu erfüllen. Aufbauend auf mehrjährigen Innovationen für eine Reihe von Cloud-Sicherheitsinitiativen werden Thales und Google Cloud die Kunden jetzt in die Lage versetzen, das volle Potenzial der Google Cloud-Technologie für sensible Workloads auszuschöpfen und zugleich das externe Schlüsselmanagement anzuwenden, das sie für den Schutz und die Kontrolle von Daten in hybriden Cloud-IT-Umgebungen brauchen.

Thales

Die neuen IT Horizonte schützen: Hybride Clouds

Die Kooperation markiert einen wichtigen Mehrwert für Unternehmen, die die volle Kontrolle über ihre Daten und kryptografischen Schlüssel erlangen möchten, insbesondere dann, wenn sie hybride Multi-Cloud-Strategien verfolgen. Sowohl für private als auch öffentliche Cloud-Umgebungen werden Thales und Google Cloud eine Turnkey-Lösung anbieten, um kryptografische Schlüssel, die der Kunde vollständig unter Kontrolle hat, zu verwalten, zu verteilen und zu speichern. So können Unternehmen ihre Datenbestände ruhigen Gewissens in die Cloud verlagern. Und dies wird immer wichtiger – zeigt doch der Thales 2020 Data Threat Report - Global Edition, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Unternehmensdaten weltweit – 48 % davon sensibler Natur – in der Cloud gespeichert werden.

„Neue Funktionalitäten sind für den Weg in die Cloud und die Sicherheit der Cloud-Umgebungen von entscheidender Bedeutung, gerade auch angesichts des beschleunigten Wachstums in diesem Bereich“, so Sunil Potti, VP and GM of Google Cloud Security. „Getreu unserer Mission haben wir diese engere Kooperation mit Thales gestartet, um die sensibelsten Informationen unserer Kunden noch besser zu schützen. Unternehmen jeder Art und Größe haben es heute mit einem extrem wandelbaren und dynamischen Geschäftsumfeld zu tun, in dem selbst die besten Verteidigungslinien ständig auf dem Prüfstand stehen. Gemeinsam mit Thales tragen wir den aktuellen Umständen Rechnung und setzen alles daran, unseren Kunden hochmoderne Lösungen zu bieten, die sowohl den heutigen als auch den absehbaren künftigen Anforderungen an die Cybersicherheit gerecht werden.“