So langsam wird es eng für die Anleger der TUI-Aktie. Das Wertpapier verliert auf dem Aktienmarkt mal wieder enorm an Wert und wird zu einer echten Gefahr für jeden, der hier sein Geld drin hat! Muss man sich nun ernsthafte Sorgen machen? Oder ist das nur eine kleine Durststrecke, die man schnell wieder hinter sich lassen kann? Die Aktie performt auf jeden Fall derzeit nicht allzu stark!

Der deutsche Reisekonzern hat weiterhin enorm an der Coronakrise zu knabbern und kommt nicht so richtig in Tritt. Mehrfach musste man bereits Staatshilfen in Milliardenhöhen beziehen, um diese Krise einigermaßen unbeschadete überstehen zu können. Aber auch die sind irgendwann aufgebraucht. Es kann auf jeden Fall nicht ewig so weitergehen, das sehen auch die Anleger so.

Die Anleger sind derzeit extrem verstimmt und machen sich Sorgen um ihr eingesetztes Kapital. Blickt man auf die Kurstafel, ist diese schlechte Anlegerstimmung auf jeden Fall kein allzu großes Wunder. Die Werte sind extrem schlecht und wissen nicht zu überzeugen! Heute gibt es mal wieder einen heftigen Abschwung um 1,45 Prozent und 0,074 Euro, wodurch der Kurs auf traurige 5,038 Euro abstürzt!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern. Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.