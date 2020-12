Wer das populäre Tech-Unternehmen Zoom ins Portfolio aufnehmen will, kann mit den Discount-Zertifikaten bereits von stagnierenden oder sogar leicht abwärts tendierenden Märkten profitieren.

Zoom Video Communications (US98980L1017) ist einer der großen Profiteure der Pandemie – der Aktienkurs des Anbieters von Videokonferenzen via Internet hat sich seit Jahresbeginn (67 US-Dollar) bis zum Hoch bei 570 US-Dollar Mitte Oktober mehr als verachtfacht, beim aktuellen Kurs von 410 US-Dollar beträgt das Plus noch über 500 Prozent. Anfang Dezember meldete ZOOM dank zunehmender Bezahlkunden einen kräftiges Umsatzwachstum von knapp 370 Prozent auf 777 Mio. US-Dollar. Auch für das laufende Quartal ist das Unternehmen optimistisch, mit mehr als 115 Mrd. US-Dollar ist es allerdings schon recht teuer bewertet, was die Gefahr von Rücksetzern erhöht. Mit Zertifikaten können risikobewusste Anleger defensiv einsteigen und kleinere Rückschläge verkraften.

Discount-Strategie März mit 14 Prozent Puffer