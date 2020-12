(neu: Zahlen zu Bundesländern)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleiben trotz der Schließung zahlreicher Einrichtungen weiter auf hohem Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten 14 054 neue Fälle binnen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen bekanntgab. In der Vorwoche waren es am Dienstag 13 604 neue Fälle gewesen, den bisher höchsten Tageswert gab es am 20. November mit 23 648 Fällen. Binnen eines Tages wurden nun 423 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet - am Dienstag vergangener Woche waren es 388 Fälle gewesen.

Beim Infektionsgeschehen gibt es in den Bundesländern weiterhin große Unterschiede. Mit 319 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen hat Sachsen mit Abstand den höchsten Wert, gefolgt von Thüringen (183) und Bayern (177). Die niedrigsten Werte haben demnach Mecklenburg-Vorpommern (52), Schleswig-Holstein (54) und Niedersachsen (76).