Charta der Vielfalt veröffentlicht Studie 'Diversity Trends' als E-Magazin / 16 Best Practices zeigen, wie Diversity gelingt (FOTO)

Berlin (ots) - - Studie: Diversity Management in vielen Unternehmen noch nicht

umgesetzt



- Größte Herausforderungen sind die Dimensionen sexuelle Orientierung sowie

Religion und Weltanschauung



- E-Magazin zeigt mit 16 Best Practices, wie Diversity gelebt werden kann





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Beispiele für Gleichberechtigung unabhängig von sexueller Identität undOrientierungDie Arbeitgebendeninitiative Charta der Vielfalt veröffentlicht ihre Studie"Diversity Trends" als E-Magazin. Die Studie zeigt, dass ein Großteil derUnternehmen in Deutschland Vorteile mit Diversity Management verbinden. Bei derUmsetzung konkreter Maßnahmen klafft allerdings zwischen den Unternehmen, diedie Charta der Vielfalt unterzeichnet haben, und den Nicht-Unterzeichner_inneneine wachsende Lücke. Die Frage ist: Wie gelingt Diversity Management in derPraxis? Wie lässt sich Offenheit für unterschiedliche Lebensentwürfe,Herkunftsgeschichten und Charaktere umsetzen? Wie können Diskriminierung undVorurteile im Arbeitsumfeld vermieden werden? Auf diese Fragen gibt dasE-Magazin Antworten und präsentiert 16 Best Practices.Ein Ergebnis der Anfang November veröffentlichten Studie "Diversity Trends", dassofort ins Auge fällt, ist die eklatante Differenz bei der praktischen Umsetzungvon Diversity-Maßnahmen zwischen Unterzeichner_innen undNicht-Unterzeichner_innen der Charta der Vielfalt: Während 82 % derUnterzeichner_innen sich aktiv für mehr Vielfalt und Inklusion engagieren, tundies nur 34 % der Nicht-Unterzeichner_innen. Beiden Gruppen sind seit dervorangegangenen Studie 2016 nur um ein Prozent gewachsen. Bei der Planungzukünftiger Maßnahmen ist die Differenz noch größer: 76 % derCharta-unterzeichnenden Unternehmen planen Diversity-Maßnahmen, nur bei 12 % derNicht-Unterzeichner_innen - und damit noch einmal 7 % weniger als 2016 - gibt essolche Pläne."Insbesondere unter den Unterzeichner_innen der Charta der Vielfalt sehen wirsehr viele positive Impulse, die beispielgebend für andere Unternehmen sind unduns optimistisch stimmen, dass Diversity Management immer mehr in derLebensrealität der Beschäftigten in Deutschland ankommt. Ziel muss einewertschätzende Organisationskultur sein, in der alle ihre individuellen Talenteeinbringen können", sagt Aletta Gräfin von Hardenberg, Geschäftsführerin desCharta der Vielfalt e. V.Die größten Herausforderungen, konkrete Maßnahmen umzusetzen, sehen die meistender befragten Unternehmen bei den beiden Themen sexuelle Orientierung undIdentität sowie Religion und Weltanschauung. So sagen 60 % derNichtunterzeichner_innen, dass das Thema LGBTIQ nicht ins Arbeitsumfeld gehört,sondern Privatsache ist. Und 59 % stimmen der Aussage zu, dass Religion nicht an