Wacker Chemie gehört zu den zyklischen Werten und hängt somit am globalen Wirtschaftswachstum. Zertifikate und die Aktienanleihe bieten defensive Einstiegsmöglichkeiten mit attraktiven Renditen im Seitwärtstrend.

Gute Nachrichten bei Wacker Chemie (DE000WCH8881): Erst 2015 brachte Wacker Chemie seine Wafer-Tochter Siltronic zu 31,50 Euro an die Börse und behielt etwa ein Drittel der Aktien – zuletzt erklärte der taiwanesische Konzern Globalwafers die Übernahme zum Preis von je 125 Euro. Diese Transaktion bewertet Siltronic mit 3,75 Mrd. Euro und füllt die Kassen des auf Polymere, Silkone, Polysilikone und Biosolutions spezialisierten Chemiekonzerns. Geht es nach den Analysten der SG, dann spricht für Wacker Chemie zudem die Produktausrichtung, mit denen der Konzern von Green Deal, Dekarbonisierungstrends und wirtschaftlichen Stimuli besonders profitieren sollte. Wer sich nicht von steigenden Kursen abhängig machen will, setzt mit Zertifikaten auf solide Seitwärtsrenditen.

Schließt die Aktie am Bewertungstag 19.3.21 über dem Cap von 100 Euro, dann bringt das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA33284 beim Kaufpreis von 95,83 Euro einen Gewinn von 4,17 Euro oder 14,7 Prozent p.a. Bei Kursen unter 100 Euro erfolgt ein Barausgleich.

Bonus-Strategie (März) mit 26 Prozent Puffer

Mehr Puffer gibt’s mit Barriere: Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SD0G4R0 zahlt bei Fälligkeit (26.3.21) den Höchstbetrag von 110 Euro, sofern die Aktie bis zum 19.3.21 niemals die Barriere bei 78 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 105,93 Euro liegt die maximale Rendite bei 4,07 Euro oder 12,9 Prozent p.a. Besonders attraktiv: Das Zertifikat notiert mit einem Abgeld von 2 Prozent etwas günstiger als die Aktie. Bei Verletzung der Barriere erhalten Anleger eine Aktie.

Einkommensstrategie (Dezember) mit 10,4 Prozent Kupon

Die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HX7K0K1 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung bei Fälligkeit am 27.12.21 einen festen Zinskupon in Höhe von 10,4 Prozent p.a. Durch den Kaufkurs knapp unter pari (aktuell 99,61 Prozent) steigt die Rendite auf 10,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag (17.12.21) oberhalb des Basispreises von 100 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 10 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 100 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Wacker Chemie gehört zu den zyklischen Werten und hängt somit am globalen Wirtschaftswachstum – die Zertifikate und die Aktienanleihe bieten defensive Einstiegsmöglichkeiten mit attraktiven Renditen im bereits im Seitwärtstrend.

Autor: Thorsten Welgen