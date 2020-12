Aufsichtsratschef verteidigt Sonderzahlung an Thyssenkrupp-Vorstand

ESSEN (dpa-AFX) - Der Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssenkrupp , Siegfried Russwurm, hat Sonderzahlungen von rund 900 000 Euro an die Vorstände des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns gegen Kritik aus den Reihen der Beschäftigten verteidigt. "Alle Aufsichtsratsmitglieder haben dieser Sondervergütung zugestimmt", schreibt Russwurm in einem Brief an die Mitarbeiter, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Die Arbeitnehmer stellen die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder bei Thyssenkrupp. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den Brief berichtet.

Vertrauensleute der IG Metall hatten in einem Brief an den Konzernvorstand den Bonus scharf kritisiert. In einem Geschäftsjahr, in dem Thyssenkrupp Milliardenverluste schreiben musste, Zehntausende Beschäftigte in Kurzarbeit seien und überall Sparmaßnahmen ergriffen wurden, seien die Erfolgs-Boni "mit keinem Argument zu rechtfertigen", heißt es darin. Der Vorstand solle als solidarisches Signal, "dass wir in schwierigen Zeiten zusammenstehen", auf die Sonderzahlung verzichten.