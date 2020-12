WIESBADEN (dpa-AFX) - Homeschooling statt Präsenzunterricht, Lernsoftware statt Bücher: Das digitale Lernen hat coronabedingt einen kräftigen Schub bekommen. Laut Statistik kommunizierten im ersten Quartal diesen Jahres 59 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren mit Lehrern oder Mitschülern über digitale Lernplattformen oder ähnliche Portale. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es nur acht Prozent.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag weiter mitteilte, verdoppelte sich der Anteil bei den Schülern und Studierenden ab 16 Jahren auf 72 Prozent (1. Quartal 2019: 35 Prozent). Aufgrund der Corona-Pandemie wurden am 16. März in den meisten Bundesländern die Schulen wochenlang geschlossen.