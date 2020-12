PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Dienstag erneut Verluste verzeichnet. Die anhaltenden Unsicherheiten über eine Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU sowie die steigenden Corona-Infektionszahlen drängten den Beginn von Impfungen in Großbritannien als erstem westlichem Land in den Hintergrund.

Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,48 Prozent im Minus bei 3513,16 Punkten. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,62 Prozent auf 5538,72 Zähler nach unten. Der britische FTSE 100 , der sich noch zu Wochenbeginn mit einem knappen Plus gegen den allgemeinen Markttrend gestemmt hatte, gab um 0,44 Prozent auf 6526,85 Punkte nach.