München (ots) -



- Institutionelle ESG-Anlagen verdreifachen sich in der DACH-Region zwischen

2017 und 2019, private Anlagen steigen um das Vierfache

- 2024 könnten ESG-Anlagen bis zu 55% der verwalteten Assets im

deutschsprachigen Raum ausmachen

- ESG-Strategie der Vermögensverwalter muss für nachhaltigen Erfolg mehr sein

als bloße Pflichtübung



Nachhaltigkeit gilt längst nicht mehr als reiner Kostenfaktor, sondern erscheint

vielen Anlegern als vielversprechende Ergänzung ihres Vermögensportfolios - und

gelangt daher in den Fokus im Bereich Asset Management. Allein zwischen 2017 und

2019 haben sich in der DACH-Region institutionelle ESG-Investments von 176 Mrd.

Euro auf 576 Mrd. Euro verdreifacht, während private Anlagen im gleichen

Zeitraum sogar von 58 Mrd. Euro auf 252 Mrd. Euro um das Vierfache zulegten.

Dieser starke Anstieg wurde bisher vor allem vom Schweizer Markt vorangetrieben,

auf den 2019 75% der ESG-Anlagen im deutschsprachigen Raum zurückzuführen waren.





Wie die aktuelle Studie "Finding a sustainable path through the ESG jungle" vonStrategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt, wird sich der ESG-Anteil an dengesamten verwalteten Kundengeldern auch zukünftig positiv entwickeln. Dazuzeichnet die Studie drei Szenarien auf: Sofern die weitere EU-Regulierungtraditionelle Investmentstrategien nach wie vor ermöglicht und reguläre Fondsdie dominierende Asset-Klasse bleiben, werden ESG-Angebote linear mit demGesamtvolumen wachsen und 2024 einen Anteil von 15 bis 20% in der DACH-Regionausmachen. Das Volumen von ESG-Anlagen würde dabei bis 2024 auf 1,2 Bio. Euroansteigen. Bieten die gesetzlichen Vorgaben dagegen klare Anreize fürInvestoren, in ESG-konforme Fonds zu investieren, würde der ESG-Anteil amGesamtvolumen kontinuierlich wachsen und 2024 bis zu 30% erreichen, was danneinem AuM-Volumen von 2,1 Bio. Euro entspräche. Bei sehr starken regulatorischenAnreizen sowie einem hohen Maß an Eigenmotivation seitens der Investoren könnteder ESG-Anteil bis 2024 beschleunigt sogar auf 55% steigen und so mit einemVolumen von 3,8 Bio. Euro zur dominierenden Assetklasse werden."Der massive ESG-Trend lässt sich selbst durch die aktuelle COVID-19-Pandemienicht aufhalten, sondern wird unseren Auswertungen zufolge dadurch sogar nochzusätzlich beschleunigt. Asset Manager müssen sich entscheiden, ob sieESG-Vorgaben weiter als reines Pflichtthema betrachten oder sich stattdessenüber ein spezifisches Angebot vom Wettbewerb differenzieren wollen. Wer deutlich