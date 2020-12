Berlin/Essen (ots) - Wer in Corona-Zeiten als Arbeitgeber seine Arbeitnehmer ins

Homeoffice schickt, muss sich unter anderem an geltende Regelungen des

Arbeitsschutzes, Datenschutzes und Arbeitsrechts halten. Einen gesetzlichen

Anspruch auf die Arbeit im Homeoffice gibt es weder für Arbeitnehmer noch für

Arbeitgeber. Darauf weist Dr. Uwe Schlegel von der ETL Rechtsanwälte GmbH

Rechtsanwaltsgesellschaft hin.



Datenschutz- und Arbeitsschutzvorschriften gelten in jedem Büro







Datenschutzvorschriften einhalten. Dazu gehört, dass die verwendete Hard- und

Software durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff gesichert ist, Daten

datenschutzkonform gespeichert werden und der PC vor Viren geschützt ist.

Außerdem dürfen Mitbewohner der Arbeitnehmer keinen Zugriff auf Unterlagen haben

und ihren Bildschirm nicht einsehen können. Dazu sollte der Arbeitsraum

sinnvollerweise abgetrennt und abschließbar sein.



Auch müssen Unternehmer grundsätzlich sicherstellen, dass häusliche Arbeitsräume

den gleichen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben genügen, wie klassische

Büroräume. Der Raum muss nach den entsprechenden Vorgaben groß genug sein,

ausreichend beleuchtet und belüftet werden. Auch das Inventar wie Bürostühle und

Tische muss den einschlägigen Vorschriften entsprechen.



"In der Praxis wird der Arbeitgeber dies tatsächlich kaum kontrollieren und der

Arbeitnehmer wird das oft nicht ohne weiteres bei sich zu Hause umsetzen

können", meint Dr. Uwe Schlegel, Rechtsanwalt der ETL Rechtsanwälte GmbH in

Köln. "Wenn das Homeoffice von gewisser Dauer ist, sollten diese Themen aber

ernsthaft angegangen werden, um potenziellen Ärger mit den Behörden zu

vermeiden."



Kein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice



Arbeitgeber dürfen ohne entsprechende vertragliche Regelungen nicht ohne

Weiteres verlangen, dass ihre Arbeitnehmer von zu Hause arbeiten. Verpflichtet,

die Arbeitnehmer aus Gründen des Infektionsschutzes in das häusliche

Arbeitszimmer zu schicken, sind Arbeitgeber nur, wenn sie erforderliche

Mindestabstände, Handhygiene und das regelmäßige Lüften in den Büroräumen nicht

mehr gewährleisten können. Gleichzeitig haben Arbeitnehmer keinen Anspruch auf

die Arbeit im Homeoffice. Sofern Arbeitgeber einen ihrer Arbeitnehmer von zu

Hause aus arbeiten lassen, dürfen sie dies anderen Mitarbeitern ohne sachlichen

Grund nicht verweigern.



"Ich rate Unternehmern auf jeden Fall, einen Passus zum Homeoffice in den

Arbeitsvertrag aufzunehmen, wenn sie sich die Möglichkeit dazu offenhalten

wollen", sagt Dr. Schlegel. "Denn in der Regel allein hieraus kann der

Arbeitgeber einen Anspruch ableiten, seine Mitarbeiter ins Homeoffice zu

schicken. Und auch Arbeitnehmer können den Anspruch auf eine Tätigkeit im

Homeoffice grundsätzlich nur bei entsprechender arbeitsvertraglicher Regelung

verlangen."



