Berlin (ots) - Für 291 Euro kaufen Verbraucher dieses Jahr Weihnachtsgeschenke.

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Pro-Kopf-Ausgaben damit um 4,8 Prozent. So

viel ist dank einer Studie der Wirtschaftsberatung EY (früher: Ernst & Young)

bekannt. Nicht bekannt war bislang, was sich Konsumenten an Weihnachten

schenken. Dieser Frage ist nun das Verbraucherforum mydealz nachgegangen und hat

27,95 Millionen Transaktionen unter die Lupe genommen, die es seit dem 1.

November vermittelt hat. Das Ergebnis zeigt: Elektronik- und Gaming-Artikel,

aber auch Mode sind dieses Jahr besonders beliebte Weihnachtsgeschenke.



Der Handel erlebt ein starkes Weihnachtsgeschäft. Das zeigt die Studie von EY

und das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen, die das Verbraucherforum mydealz

für das dies- und letztjährige Weihnachtsgeschäft ermittelt hat: 24,07 Millionen

Kaufinteressenten hat mydealz vergangenes Jahr in der Zeit vom 1. November bis

zum 6. Dezember vermittelt. 27,95 Millionen (+16,15 Prozent) waren es dieses

Jahr. Doch nicht in allen Warengruppen ist die Nachfrage gleich stark gestiegen.

Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt tatsächlich Gewinner und Verlierer.









Allen voran die Nachfrage nach Streaming-Diensten (+207,29 Prozent, +939.476

Kaufinteressenten) und nach Heimwerkerbedarf (+99,61 Prozent, +487.491

Interessenten) ist gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Anbieter dieser

Produkte dürfen sich zu den "Gewinnern" der Corona-Pandemie zählen. Gleiches

gilt für Anbieter von Auto- oder Motorradzubehör . Verglichen mit dem

Weihnachtsgeschäft 2019 haben sich 347.620 mehr Verbraucher (+63,69 Prozent) für

diese Produkte interessiert.



Nicht zuletzt stehen auch Anbieter von Gaming-Artikeln auf der Gewinnerseite:

Videospiele und -konsolen werden im Weihnachtsgeschäft traditionell stark

nachgefragt. Dieses Jahr dürfte auch der Verkaufsstart der Playstation 5 die

Nachfrage zusätzlich beflügelt haben: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet

mydealz für die Warengruppe "Gaming" ein Nachfrage-Plus von 73,03 Prozent und

vermittelte 1,41 Millionen Kaufinteressenten mehr als noch 2019.



Die Nachfrage nach Reisen und Mode sinkt



Wie sehr sich die Corona-Pandemie auch aufs diesjährige Weihnachtsgeschäft

auswirkt, zeigt ein Blick auf die Warengruppen, die aktuell weniger stark

nachgefragt werden als im Vorjahr: Vor allem Anbieter von Reisen haben einen

schweren Stand: Die Nachfrage nach Bahnfahrten, Flügen, Hotelübernachtungen und

Pauschalreisen ist um 87,06 Prozent eingebrochen: Interessierten sich letztes

Jahr in der Zeit vom 1. November bis zum 6. Dezember noch 773.027 Verbraucher Seite 2 ► Seite 1 von 3



