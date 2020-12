Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst / toom führt Umweltmanagementsystem nach ISO 14.001 ein (FOTO)

Köln (ots) - Bereits seit vielen Jahren setzt toom konsequent seine

"Mit der Einführung des Umweltmanagementsystems werden wir weiterhin konsequentdaran arbeiten, unsere Umweltauswirkungen langfristig zu minimieren und unsereAufmerksamkeit für Umweltthemen noch weiter zu steigern", so René Haßfeld, CEOtoom Baumarkt.Gerade der ressourcenschonende Betrieb der 300 toom Standorte ist festerBestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie. Neben der DGNB-zertifiziertenBaubeschreibung in "Gold" beschäftigt sich toom seit Jahren mit der Reduzierungvon CO2-Emissionen. So wurden seit 2014 bereits 172 Standorte auf LED umgerüstetund allein in den letzten beiden Jahren über 400 Einzelprojekte im Rahmen desEnergiemanagements umgesetzt, wie die Optimierung der Heizungs- undLüftungssteuerung, der Austausch neuer Heizungspumpen sowie die Nachrüstungeiner Tageslichtsteuerung für die Beleuchtung im Markt. Und das mit messbaremErfolg: Im Vergleich zu 2012 werden jährlich über 37,6 Millionen kWh Stromeingespart. Das entspricht einer Einsparung von 25 Prozent. Zudem werden alleBaumärkte zu 100 Prozent mit zertifiziertem Grünstrom betrieben.Neben dem Einsatz zukunftsweisender Technologien, setzt toom für die Erreichungder Umweltziele auf hohe Transparenz und stetige Kommunikation. Dazu gehört auchdie flächendeckende Schulung von MitarbeiterInnen zu umweltrelevanten Themen.Mehr Informationen zu Nachhaltigkeit bei toom finden Sie untertoom.de/nachhaltigkeit/.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt undKlee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,7Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschenBaumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzieltedie 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz vonüber 62 Milliarden Euro und ist mit ihren 360.000 Beschäftigten in 22europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "auditberufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative derGemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierteWege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und dendamit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:mailto:daria.ezazi@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60444/4784995OTS: toom Baumarkt GmbH