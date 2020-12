Ölpreise sinken etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete im Mittagshandel 48,64 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 45,60 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen in der Corona-Pandemie in großen Industriestaaten. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Eugen Weinberg von der Commerzbank rückt die Sorge vor einer zu geringen Ölnachfrage wieder stärker in den Blickpunkt.

Zuletzt hatte sich die Infektionslage in den USA wieder verschärft. Auch in Deutschland bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf einem hohen Niveau. Hier wird auch über härtere Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Pandemie diskutiert.

Gestützt wurden die Ölpreise allerdings durch Meldungen über ein neues Konjunkturpaket in Japan. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt will mit einem weiteren Konjunkturpaket die Wirtschaft ankurbeln. Ministerpräsident Yoshihide Suga kündigte ein Hilfspaket im Gesamtvolumen von umgerechnet rund 583 Milliarden Euro an./jkr/bgf/jha/