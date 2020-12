2020/21 startet kraftvoll - innere und äußere Sicherheit in DACH als Umsatztreiber



Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) konnte im ersten Halbjahr 20/21 gemäß vorläufiger Zahlen einen rd. 30%igen Umsatzzuwachs auf EUR 14,2 Mio. verbuchen. Der Auftragsbestand zum 30.11.2020 sank gegenüber dem im Vorjahr erreichten Rekordwert um 13%, konnte aber knapp über der EUR 20 Mio.-Marke gehalten werden, was rd. 58,3% über dem

Auftragsbestandsdurchschnitt der letzten 5 Jahre liegt. Der (nicht vermeldete) Auftragseingang in H1 dürfte nach unseren Berechnungen bei über EUR 11 Mio. gelegen haben. Staatliche Investitionen in innere und äußere Sicherheit haben zugenommen, CeoTronics hat zuletzt an Aufträgen von Sicherheits- und Ordnungskräften im deutschsprachigen In- und Ausland, sowie aus Spanien gearbeitet. Der Projektcharakter einzelner Aufträge verbietet zwar eine lineare Umsatzprojektion, unsere bisherige Umsatzschätzung für 20/21 (EUR 25,2 Mio.) scheint vor dem Hintergrund der Halbjahreszahlen jedoch zu konservativ - wir erhöhen die Umsatzerwartung für 20/21 auf EUR 26 Mio. (21/22: EUR 26,8 Mio.) Angesichts der hohen Wachstumsraten und konjunkturunabhängigen Endmärkte scheint uns die CeoTronics-Aktie mit einem EV/Umsatz von nur rd. 1,1 weiterhin zu günstig.

Die höhere DCF-Bewertung im Zuge der leichten Schätzungsanhebung wird von der etwas niedrigeren Peer-Bewertung ausgeglichen. Unser Kursziel von EUR 5,00 hat sich somit nicht geändert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21929.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

