Köln (ots) - Die Auswirkungen von COVID-19 stellen B2B-Unternehmen vor neue

Herausforderungen, die derzeitigen Aussichten sind eher wolkig statt heiter. Die

Experten Thomas Beducker und Grigori Bokeria der Strategie- und

Marketingberatung Simon-Kucher & Partners haben mit Unternehmen in der DACH

Region gesprochen und kommentieren die aktuelle Lage sowie die daraus

entstehenden Chancen für die Branche.



Ohne Zweifel sorgen die Auswirkungen der Pandemie zurzeit dafür, dass sich

B2B-Unternehmen aktuell in einem höchst volatilen Marktumfeld bewegen. Unsere

Umfrageergebnisse* im Rahmen der COVID-19 B2B Online-Konferenzserie von

Simon-Kucher & Partners bestätigen dies: Zwar hat sich die wirtschaftliche Lage

von B2B-Unternehmen seit dem Lockdown im März zunehmend stabilisiert: 45 Prozent

der Umfrageteilnehmer beurteilen im November ihre derzeitigen wirtschaftlichen

Aussichten als gut - im März waren das noch lediglich zehn Prozent.





Doch ein Blick auf die zukünftige Entwicklung der Branche zeigt, wie sehrUnternehmen unter Shutdowns und pandemiebedingten Einschränkungen leiden. Soglaubten im März noch rund 50 Prozent daran, dass sich die Lage innerhalb einesJahres wieder erholen wird. Bei der Umfrage im November sehen wir jedoch, dassder Optimismus in der Industrie sinkt: Lediglich 38 Prozent erwarten schon inweniger als einem Jahr wieder Zahlen auf dem Niveau von 2019 zu verzeichnen. DerRest rechnet mit Vorjahreswerten erst Ende 2021 oder später.Die B2B-Branche in der DACH-Region hat also mit neuen Herausforderungen zukämpfen. Umso wichtiger wird es, nicht nur zeitnah mit kurzfristigen Maßnahmenzu reagieren, wie historische Pricing-Unfälle zu eliminieren ("Bill it or killit"), Rabatthistorie und Zahlungskonditionen aufzuräumen sondern auchKrisensegmentierung und Rabattierung zu koppeln.Unternehmen müssen auch akzeptieren, dass sich Markt, Kundenansprüche undKommunikationswege dauerhaft ändern werden. Die omnipräsente Digitalisierung undalle damit verbundenen Strategien erleben einen neuen Push und müssen mithöchster Priorität vorangetrieben werden. Für viele Unternehmen in derDACH-Region kann dies also der lang anvisierte Wandel sein: Vertriebsmodellemüssen gezwungenermaßen überarbeitet, die Kundenkommunikation auf ein neuesLevel gehoben werden. Agile und differenzierte Preissetzung ist kurzfristigunabdingbar und die daraus entstehenden Learnings können dann auch mittelfristigfür neue Impulse im strategischen Pricing des Unternehmens sorgen.Mit richtigen Maßnahmen können B2B-Unternehmen also dafür sorgen, die jetzigeSituation zu nutzen indem sie überholte Prozesse aufbrechen und ihre Wetterlageso auch langfristig verbessern.*Die Umfrageergebnisse beziehen sich auf Live-Abstimmungen im Rahmen derSimon-Kucher COVID-19 Online Konferenzserie mit Führungskräften aus derB2B-Industrie (März: n= 281, Mai: n= 285, November: n= 129). DetaillierteErgebnisse sind auf Anfrage erhältlich.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeitvon Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Lautmehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin,Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- undVertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. DieUnternehmensberatung ist mit über 1.400 Mitarbeitern in 40 Büros weltweitvertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Sabrina Müller (Communications & Marketing)Tel.: +49 221 36794 128E-Mail: mailto:sabrina.mueller@simon-kucher.comhttp://www.simon-kucher.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/4785018OTS: Simon-Kucher & Partners