LR Health & Beauty investiert in diesen dynamischen Zeiten verstärkt in digitale Technologien. Die Digitalisierungsvorhaben konzentrieren sich auf den Ausbau des modernen LR MyOffice-Vertriebstools und die neue App „LR Connect“ für die LR Community. Mithilfe dieser neuen Anwendung wird LR den gestiegenen Erwartungen der Vertriebspartner – hinsichtlich ihrer digitalen Möglichkeiten im LR Geschäft – gerecht.

LR Health & Beauty setzt mit der neuen App „LR Connect“ neue Maßstäbe für Vertriebspartnern, ihr LR Geschäft nach standardisierten Methoden aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Vertriebspartner mit modernen Konzepten unterstützen und ihnen den Weg für ein erfolgreiches Business ebnen – das ist der Anspruch von LR Health & Beauty. Bereits im Mai letzten Jahres wurde das Business-Tool „LR MyOffice“ implementiert, um den Vertriebspartnern einen transparenten Überblick über alle relevanten Geschäftszahlen ihres Business und den Aktivitäten ihrer Vertriebsstruktur zu ermöglichen. Das Tool wurde über das ganze Jahr hinweg mit neuen Features erweitert. Der größte Launch betrifft den an LR MyOffice angebundenen Report Creator, der allen Führungskräften einer Vertriebsstruktur – sowohl national als auch international – zur Erstellung von Geschäftsberichten in Kürze zur Verfügung steht. Mithilfe der Reports können exakt die Empfänger selektiert werden, die dann in einem integrierten Mailing Tool angeschrieben werden können. Diese professionell erstellten Mailings optimieren die Kommunikation und vereinfachen den Austausch von Informationen zum Geschäftserfolg.

Mit der App „LR Connect“ geht das Unternehmen einen entscheidenden Schritt weiter: Bei der neuen Online-Anwendung handelt es sich um eine international adaptierbare App, die allen Partnern die Möglichkeit geben soll, ihr LR Geschäft nach standardisierten Methoden aufzubauen und weiterzuentwickeln. Die App bietet für jede Vertriebsstruktur individuelle Anpassungsmöglichkeiten, die sich nach den Faktoren Karrierelevel und Arbeitsweisen ausrichten lassen. Darüber hinaus unterstützt sie beispielsweise beim Onboarding neuer Partner, der Organisation von Events und Schulungen, der Aus- und Weiterbildung und beim Kommunikations- und Kontaktmanagement mit der eigenen Vertriebsstruktur. Außerdem wird die Kommunikation zwischen den Ländern vereinfacht, denn über „LR Connect“ kann länderspezifischer Content, wie zum Beispiel Onboarding- oder Produktvideos und Informationen zum LR Geschäft, geteilt werden.

Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsleitung, verdeutlicht das Potenzial der App: „Mithilfe von „LR Connect“ können unsere Partner in der digitalen Welt noch effizienter und nachhaltiger arbeiten. Die Digitalisierung spielt für uns, als starke Antriebskraft für den Ausbau unseres Direktvertriebsgeschäfts, eine wichtige Rolle. LR Connect“ stellt für mich einen weiteren Meilenstein hin zu der virtuellen, fortschrittlichen Arbeitsweise bei LR dar.“

LR Connect ist in den ersten Ländern gelauncht worden. In Kürze wird die App sukzessive international ausgerollt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201208005603/de/