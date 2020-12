DE30 wartet bei 13.250 Punkten auf den nächsten Katalysator

++ Europäische Märkte geben nach ++ DE30 notiert in einer engen Range ++ Münchener Rück präsentierte die mittelfristigen Ziele ++



Die europäischen Märkte notieren am Dienstag etwas tiefer. Der britische Premierminister Boris Johnson wird heute in persönlichen Gesprächen mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, versuchen, eine Lösung für die Haupthindernisse des Brexit-Abkommens zu finden. Abgesehen davon wartet die EU auf eine endgültige Entscheidung Polens und Ungarns, ob sie den EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds akzeptieren werden.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember wurden um 11:00 Uhr veröffentlicht. Der Bericht erwies sich als eine große positive Überraschung, da der Index bei 55 gegenüber erwarteten 45,5 lag. Dies markiert eine massive Erholung von 39 im Vormonat. Auf der anderen Seite fiel der Index für die aktuelle Lage von -64,3 auf -66,5 (Erwartung: -66). Der Bericht unterstreicht die Erwartung, dass die Probleme im Zusammenhang mit der Pandemie im nächsten Jahr mit dem Beginn der Impfung nachlassen werden.

Der DE30 kämpft darum, sich von der Kurszone bei 13.250 Punkten zu entfernen. Der Index hat eine kurzfristige Obergrenze bei 13.280 Punkten und eine kurzfristige Untergrenze bei 13.230 Punkten gebildet. Die enge Spanne deutet darauf hin, dass die Investoren auf das Ergebnis der Brexit-Gespräche warten und auch darauf, was die EZB am Donnerstag tun wird. Der Ausbruch aus der Range nach oben wird bestätigt, sobald sich der Kurs über die 200-Stunden-Linie hinaus bewegt. Da jedoch bis zum Jahresende noch viel Unsicherheit besteht, insbesondere in politischer Hinsicht, könnte der Index im engen 50-Punkte-Bereich bleiben, bis ein klarer Katalysator auftaucht.

Unternehmensnachrichten

Die Münchener Rück (MUV2.DE) hat sich neue mittelfristige Ziele gesetzt. Der Rückversicherer will bis 2025 sowohl die Erträge als auch die Dividenden um rund 5% pro Jahr steigern. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Eigenkapitalrendite auf 12 bis 14% zu erhöhen und die Rolle von Kohle- und Ölinvestitionen in seinem Portefeuille weiter zu verringern. Der Solvabilitätskoeffizient soll bei 175 bis 220% bleiben.

China Daily berichtet, dass Volkswagen (VOW1.DE) den Bau eines Elektrofahrzeugwerks im östlichen Teil des Landes plane. Die ersten Autos werden voraussichtlich 2023 das Werk verlassen.

Mercedes-Benz, die Marke im Besitz von Daimler (DAI.DE), hat eine Partnerschaft mit Europcar unterzeichnet, um Europcar mit 25 elektrischen Lieferwagen auszustatten.



Einschätzungen von Analysten

BASF (BAS.DE) wurde bei der UBS auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 70 Euro)

wurde bei der UBS auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 70 Euro) Lanxess (LXS.DE) wurde bei der UBS auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 65 Euro)

wurde bei der UBS auf „Kaufen" heraufgestuft (Kursziel: 65 Euro) BMW (BMW.DE) wurde bei der BofA auf „Unterdurchschnittlich" herabgestuft

Die Münchener Rück (MUV2.DE) notiert trotz der ehrgeizigen Ziele für 2025 tiefer. Die Aktie zieht sich von der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) zurück und blickt auf die Untergrenze der jüngsten Handelsspanne bei 235 Euro. Quelle: xStation 5



