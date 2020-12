Gestern hatten Umweltverbände einen Eilantrag gegen die weitere Waldrodung auf dem Gelände der Gigafactory-Grünheide gestellt. Heute hat das Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder einen vorläufigen Rodungsstopp verhängt.

In der Begründung des Gerichts heißt es: „Da davon auszugehen ist, dass die Rodung der 82,9 Hektar Waldfläche nur wenige Tage in Anspruch nehmen wird, würde ein weiteres Zuwarten mit der vorliegenden Entscheidung deshalb praktisch zu einer Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits führen“. Es solle sichergestellt werden, dass keine vollendenten Tatsachen geschaffen werden.

Das Landesumweltamt Brandenburg hatte die weitere Rodung eigentlich bereits mittels einer sogenannten Voraberlaubnis genehmigt. Diese ermöglicht es Tesla, obwohl das umweltrechtliche Hauptgenehmigungsverfahren noch läuft, schon mit dem Bau bzw. der Rodung zu beginnen. Allerdings trägt das Unternehmen das finanzielle Risiko. Denn sollte die umweltrechtliche Hauptgenehmigung nicht erteilt werden, müsste Tesla den Ursprungszustand des Geländes wiederherstellen.

Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) und die Grüne Liga hatten gegen die Voraberlaubnis geklagt. Heinz-Herwig Mascher, Vorsitzender des Grüne Liga Brandenburg e. V, erklärte in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung: „Auch Tesla kann und darf nicht über dem Gesetz stehen. Der Tesla-Antrag muss genauso sorgfältig geprüft werden, wie das bei jedem anderen Antragsteller der Fall ist. Das ist bei dem von Tesla geforderten Tempo nur mit enormem personellen Einsatz in den Behörden und auf der Grundlage solider Planungen möglich.“

Eine endgültige Entscheidung in dem Rechtsstreit hat das Gericht noch nicht gefällt. Tesla hat zu dem Gerichtsbescheid bisher noch nicht Stellung bezogen. Das Unternehmen benötige die zu rodende Fläche jedoch dringend, um dort eine Abwassertrasse sowie Abstellflächen zu bauen, berichten übereinstimmend mehrere Medien. Bereits ab Juli 2021 sollen in der Gigafactory Berlin-Brandenburg erste Elektroautos vom Band rollen.

Auf die Tesla-Aktie hat der Rechtsstreit offenbar bisher keine Auswirkungen. Im Xetra-Handel steht die Aktie des US-Elektroautobauers am Dienstagvormittag rund sechs Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 548,70 Euro (Stand: 08.12.2020, 11:27 Uhr):

Tesla

Autor: Ferdinand Hammer