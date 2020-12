08.12.2020 / 12:30

CENTOGENE und Alnylam Pharmaceuticals schließen Vereinbarung zum Start eines neuen klinischen Programms zur Revolutionierung der Diagnose der Erbkrankheit Transthyretin assoziierte Amyloidose ("ATTRv")

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK, BERLIN & MÜNCHEN, Deutschland, 08. Dezember 2020 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein wirtschaftliches Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, und Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ("Alnylam") (Nasdaq: ALNY), das führende Unternehmen für RNA-Interferenz-(RNAi)-Therapeutika, gaben heute den Abschluss eines weiteren Kooperationsprojekts zur Durchführung einer neuen klinischen Studie bekannt: Das genetische Screening der Risikopopulation auf das Vorliegen einer TTR-Mutation (Hereditary TransthyRetin-related

AMyloidosis and longitudinal monitoring of TTR positive subjects (die TRAMmoniTTR-Studie).



Die aktuelle TRAMmoniTTR-Studie ist eine Folgestudie der epidemiologischen Studie Hereditary TransthyRetin-related AMyloidosis (die TRAM-Studie (NCT03237494)), an der seit 2017 5.000 Studienteilnehmer mit Polyneuropathie und/oder Kardiomyopathie unklarer Ätiologie oder kürzlich diagnostizierter hereditärer Transthyretin-assoziierte Amyloidosis (ATTRv) teilgenommen haben. Mehr als 1% der Studienteilnehmer sind mit ATTRv diagnostiziert worden, klinisch charakterisiert und geographisch erfasst worden.