GOLDMAN SACHS belässt RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44 auf 46,50 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Im Bereich der Erneuerbaren Energien stünden Versorger wegen umfangreicher Offshore-Windkraftprojekte vor einem starken Jahr 2021, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschehen dürfte sich dabei auf einige größere Konzerne wie RWE konzentrieren. In Erwartung höherer Solar- und Windkraftkapazitäten schraubte er sein Ziel für die Essener nach oben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 22:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.