Netfonds setzt starken Wachstumskurs in der Corona-Pandemie fort - Immobiliengeschäft mit überproportionalem Anstieg



Netfonds hat am vergangenen Freitag Zahlen für Q3 2020 veröffentlicht und befindet sich weiterhin auf einem starken Wachstumspfad. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde umsatzseitig angehoben.



[Tabelle]



Trotz der Corona-Pandemie verzeichneten die Brutto- (+24,2% yoy) und Nettoumsätze (+8,1% yoy) im dritten Quartal ein dynamisches Wachstum. Die Nettomarge lag dabei sowohl in Q3 (-2,9 PP) als auch nach 9M (-2,6 PP) unter Vorjahresniveau, was u.E. auf das starke Neugeschäft im Investment-Bereich zurückzuführen ist. Die dort vereinnahmte Marge von ca. 6 bis 8% auf die Umsatzprovision verringerte das durchschnittliche Profitabilitätsniveau, wobei sich der Rückgang aufgrund der daraus resultierenden Bestandsprovisionen sowie u.a. zusätzlicher Service-Fees im Zeitverlauf relativieren sollte. Die Assets under Administration betrugen zum 30.09. ca. 15,9 Mrd. Euro (+14,4% yoy).



Auf Ergebnisebene wurde das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro nach 9M trotz weiterhin hoher Digitalinvestitionen um 66,7% yoy gesteigert. Auf Basis unserer Gesamtjahresprognose (MONe: 4,1 Mio. Euro) impliziert dies ein Niveau von 2,6 Mio. Euro in Q4. Vor allem die Abwicklung weiterer Immobiliengeschäfte dürfte ein starker Ergebnistreiber bleiben. Im traditionell starken Schlussquartal betrug das EBITDA im Vorjahr 2,5 Mio. Euro und hatte somit einen Anteil von rund 74% am Jahresergebnis.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Netfonds die Guidance für das Gesamtjahr umsatzseitig erhöht. So rechnet der Vorstand nun mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 20% (bisher 10 bis 15%), was einen Brutto-Konzernumsatz von ca. 140 Mio. Euro impliziert. Der Netto-Konzernumsatz soll bei rund 30 Mio. Euro liegen. Für das EBITDA wird vor dem Hintergrund anhaltender Digitalinvestitionen sowie der Vorbereitung des Belegschaftsgeschäfts weiterhin eine Bandbreite von 4,0 bis 4,5 Mio. Euro erwartet.

