Frankfurt (ots) - Die Auswirkungen der Pandemie beeinflussen weiterhin die

Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt. Nichtsdestotrotz verbessern sich die

Einstellungsaussichten für das erste Quartal in vielen Märkten allmählich, so

die jüngsten Daten der ManpowerGroup-Umfrage zur Beschäftigungsperspektive, die

bei über 38.000 Arbeitgebern in 43 Ländern durchgeführt wurde. Für Deutschland

berichten Arbeitgeber von stärkeren Einstellungsabsichten für das erste Quartal

2021, was zu einem Netto-Beschäftigungsausblick von +4% führt.



"Zweifelsohne hat die COVID 19-Pandemie die Wirtschaft stark beeinträchtigt.

Dennoch deuten die Signale auf einen vorsichtigen Optimismus der deutschen

Arbeitgeber hin, dass der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen wieder an Fahrt

gewinnt, auch wenn wir uns immer noch in Mitten in einer globalen

Gesundheitskrise befinden", sagt Angela Olsen, Country Managerin der

ManpowerGroup Deutschland.









Die Arbeitgeber in sechs der sieben untersuchten Branchen rechnen für das

kommende Quartal mit Stellenzuwächsen. Der stärkste Arbeitsmarkt wird im Finanz-

und Geschäftsdienstleistungssektor erwartet, dort liegt der

Nettobeschäftigungsausblick bei +17%.



Die Arbeitgeber im Baugewerbe berichten von respektablen Einstellungsplänen mit

einem Ausblick von +11%, während im Groß- und Einzelhandel und im Sektor der

sonstigen Dienstleistungen Beschäftigungsausblicke von +9% bzw. +8% erwartet

werden.



Die Arbeitgeber im Hotel- und Gaststättengewerbe gehen jedoch davon aus, dass

die Zahl der Beschäftigten zurückgehen wird, so dass sich die düsteren

Aussichten von -13% fortsetzen.



"Diese Branche wurde von der COVID-19-Sperre besonders hart getroffen", sagt

Olsen. "Und sie waren nicht in der Lage, ihre enormen Verluste durch die

Umstellung auf Lieferdienste auszugleichen".



Das Vertrauen in eine Erholung des Arbeitsmarktes ist in den Regionen

unterschiedlich



Die Arbeitgeber in sechs der acht untersuchten Regionen gehen davon aus, dass

sie im kommenden Quartal die Zahl der Beschäftigten erhöhen werden.



Sowohl im Westen als auch im Osten des Landes ist ein Aufwärtstrend zu

verzeichnen. Die positivste Beschäftigungsvorhersage stammt aus der Region Nord:

Hier berichten die Arbeitgeber einen Netto-Beschäftigungsausblick von +21%.

Etwas vorsichtigere optimistische Beschäftigungsaussichten von +10% werden aus

drei Regionen - Berlin, Region Ost und Region West - gemeldet. In der Region Süd

und in München rechnen die Arbeitgeber noch mit Netto-Beschäftigungszuwächsen

von +4% bzw. +3%

